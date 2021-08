Carmat : soutenu par une troisième implantation commerciale

Carmat gagne plus de 4% à 28,35 euros après l'annonce de la troisième implantation de son cœur artificiel bioprothétique Aeson dans le cadre commercial. Le patient qui a reçu le dispositif souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère au stade terminal et était éligible à une transplantation cardiaque urgente. L’implatation de la prothèse Aeson a permis d’améliorer son état après quelques jours, le patient s’est rétabli comme attendu par les médecins.



Sur le plan commercial, Carmat avait annoncé le 19 juillet 2021 une première vente d'un cœur artificiel Aeson sur un patient italien en attente de greffe au centre hospitalier de Naples. Il s'agissait de fait du tout premier cœur artificiel utilisé en dehors du cadre d'une étude clinique.



Selon son plan stratégique, la medtech souhaite concentrer ses efforts sur le marché allemand en 2021, en se laissant des opportunités commerciales dans un ou deux autres pays de l'Union européenne, telles que celle annoncée aujourd'hui. Carmat ambitionne de former 12 centres en Allemagne d'ici à fin 2021.



L'objectif de Carmat désormais est que sa bioprothèse puisse constituer une nouvelle alternative thérapeutique pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale.