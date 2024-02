Carmat : voit son horizon financier s'éclaircir

Carmat annonce avoir obtenu de la part de la BNP et de Bpifrance un accord de principe portant sur le rééchelonnement des deux PGE (Prêts garantis par l’État) dont la maturité initiale était fixée au quatrième trimestre 2026. Le concepteur du coeur artificiel annonce aussi l'extension du "standstill"( le gel de l’exigibilité du principal des différents emprunts) accordé par la BEI, BNP Paribas et Bpifrance jusqu’au 22 mars 2024, "pour faciliter la conclusion d’un accord définitif; couvrant l’ensemble des dettes financières d’ici cette date".



"Il n'est toutefois pas garanti qu'un tel accord soit conclu d'ici le 22 mars 2024" souligne la medtech. Dans cette hypothèse, que la société ne juge toutefois pas la plus probable, elle "pourrait voir son horizon de financement réduit au 22 mars 2024, et son besoin de financement sur les 12 prochains mois, porté à environ 50 millions d'euros ". Carmat continue par ailleurs à "travailler très activement sur d'autres initiatives" pour renforcer à court terme ses fonds propres et alléger ses contraintes de trésorerie.