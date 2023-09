Le fabricant français de cœurs artificiels Carmat a déclaré lundi que des problèmes d'approvisionnement l'empêcheraient d'atteindre son objectif de ventes pour l'ensemble de l'année, annoncé précédemment, et a averti qu'il pourrait manquer de liquidités d'ici la fin du mois d'octobre.

"Au cours du premier semestre 2023, la montée en puissance de la production que nous anticipions a été fortement perturbée par des problèmes d'approvisionnement", a déclaré le PDG Stéphane Piat dans un communiqué. "Faute d'un nombre suffisant de dispositifs, nous avons tardé à générer la demande des hôpitaux."

En février, Carmat a confirmé qu'elle visait un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 13 millions d'euros (10,6 et 13,8 millions de dollars).

La société a annoncé lundi des ventes de 0,6 million d'euros pour le premier semestre et prévoit un chiffre d'affaires supplémentaire de 4 à 6 millions d'euros pour le second semestre. Bien que la société n'ait pas explicitement indiqué de combien elle pourrait manquer son objectif, les prévisions pour le second semestre indiquent des ventes annuelles comprises entre 4,6 millions et 6,6 millions d'euros.

Carmat a indiqué qu'elle disposait d'une trésorerie de 23,8 millions d'euros à la fin du mois de juin et qu'elle étudiait activement un certain nombre d'options de financement, car elle pourrait se trouver à court de liquidités à la fin du mois d'octobre.

Elle a reçu un financement non dilutif de 13,2 millions d'euros en avril dans le cadre du plan France 2030, date à laquelle la société a déclaré qu'elle disposait d'une trésorerie suffisante jusqu'à la mi-octobre.

(1 $ = 0,9425 euros) (Reportage de Michal Aleksandrowicz à Gdansk ; Rédaction de Kirsten Donovan)