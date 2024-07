* En Europe, le CAC 40 a perdu 1,56% et le Stoxx 600 0,99%



* Regain de tensions sur l'OAT française à dix ans



* Wall Street sans direction à mi-séance après le discours de Powell



par Diana Mandia



9 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi sur fond d'incertitude politique en France, les tractations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement s'avérant complexes après la victoire sans majorité absolue de l'alliance de gauche lors du second tour des élections législatives.



À Paris, le CAC 40 a perdu 1,56% à 7.508,66 points. À Francfort, le Dax a reculé de 1,34% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,66%.



L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 1,44%, le FTSEurofirst 300 de 0,90% et le Stoxx 600 de 0,99%.



L'incertitude sur l'avenir politique de la deuxième économie de la zone euro continue de peser sur les indices européens, notamment le CAC 40 et les banques françaises, les négociations n'ayant pas encore permis de clarifier la structure du prochain gouvernement français, avec une Assemblée divisée en trois grands blocs sans majorité absolue.



L'alliance de gauche promet de désigner un candidat dans les prochains jours mais l'incertitude subsiste sur la méthode et le rapport de forces interne au groupe, tandis que le camp présidentiel se dit prêt à discuter avec tous les membres de "l'arc républicain", hors Rassemblement national (RN) et LFI.



Selon Moody's, cette fragmentation est négative pour la note de crédit du pays, et l'absence de majorité absolue dans la nouvelle Assemblée nationale risque de rendre plus difficile la prise de décision et le contrôle de la dette publique, un constat similaire à celui émis par S&P lundi.



"Nous devons voir comment les agences de notation jugeront la France dans les prochains mois, en rappelant que (son) statut 'AA' est en danger, à notre avis", a déclaré Mauro Valle, responsable de l'obligataire chez Generali Asset Management.



Aux États-Unis, le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a laissé entendre mardi aux sénateurs américains que les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt étaient de plus en plus convaincants, même si l'absence de calendrier précis a quelque peu déçu les investisseurs, faisant grimper le dollar et les rendements obligataires.



"Le marché compte les jours jusqu'à ce que nous recevions un signal de baisse des taux de la part du président de la Réserve fédérale Powell et je pense que certains sur le marché attendaient une étape plus concrète vers des baisses de taux plus tard cette année", a dit Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive.



VALEURS



Aux valeurs, Dassault Systèmes , qui a fait état mardi d'un manque à gagner sur son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et a revu à la baisse ses objectifs annuels, a perdu 5,1%, plus forte baisse du CAC 40.



Les valeurs bancaires françaises, dont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, continuent de reculer sur fond d'incertitude politique et ont fini dans le rouge.



Le groupe verrier Verallia a pour sa part reculé de plus de 18% après avoir annoncé l'abaissement de sa prévision d'Ebitda ajusté pour 2024.



Le fabricant de coeurs artificiels Carmat , qui a annoncé mardi un chiffre d'affaires semestriel de 3,2 millions d'euros, a fini sur un gain de 5,3%.



Ailleurs en Europe, la major britannique BP a reculé de 4,3% après avoir annoncé s'attendre à ce que la baisse des marges de raffinage réalisées et la faiblesse des échanges de pétrole affectent négativement ses résultats financiers au deuxième trimestre.



A WALL STREET



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,12%, le Standard & Poor's 500 gagne 0,20% et le Nasdaq Composite prend 0,25%, ces deux derniers ayant atteint des nouveaux records historiques mardi, portés par les semi-conducteurs et la technologie.



CHANGES



Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,17% face à un panier de devises de référence , alors que le président de la Fed n'a pas donné de calendrier clair sur la baisse des taux d'intérêt.



L'euro perd pour sa part 0,12% à 1,0808 dollar , touché par les turbulences politiques en France.



TAUX



Les rendements obligataires ont progressé mardi sur fond d'incertitudes politiques en France et alors que le président de la Fed a déclaré que davantage de données positives sur l'inflation renforceraient les arguments en faveur d'une réduction des taux, sans donner de calendrier précis.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris presque 4 points de base à 2,5580% tandis que celui à deux ans a gagné près de 2 à 2,9270%.



En France, les incertitudes sur la situation politique mettent sous pression le rendement de l'OAT à dix ans qui a pris près de 9 points de base à 3,2580%.



Le "spread" ou écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à long terme s'est élargi mardi à 69 points de base.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend 5,6 points de base à 4,3252% et le deux ans avance de 3,4 points de base à 4,6515% après le discours de Jerome Powell.



PÉTROLE



Les cours du brut reculent mardi, l'ouragan Beryl ayant causé moins de dégâts que prévu aux installations pétrolières du golfe du Mexique, ce qui a apaisé les craintes de perturbations de l'approvisionnement.



Le Brent abandonne 0,68% à 85,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,62% à 81,82 dollars.



A SUIVRE MERCREDI 10 JUILLET : (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)