* Le CAC 40 perd 0,85% et le Stoxx 600 0,35%



* Powell doit s'adresser mardi à la commission bancaire de la Chambre



*



L'inflation en zone euro atteindra son objectif d'ici la fin de 2025 au plus tard, dit Nagel







par Diana Mandia



9 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse mardi tandis que les Bourses européennes reculaient à mi-séance, les investisseurs se montrant prudents avant le discours du président de la Réserve fédérale devant la commission bancaire de la Chambre des représentants plus tard dans la journée.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,08% pour le Dow Jones , de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,39% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 perd 0,85% à 7.562,79 points vers 11h10 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,45% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,19%.



L'indice EuroStoxx 50 perd 0,57%, le FTSEurofirst 300 0,33% et le Stoxx 600 0,35%.



La prudence s'impose en Europe avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powel, qui s'adressera à la Commission bancaire de la Chambre des représentants mardi à partir de 14h00 GMT.



Les commentaires de Jerome Powell seront suivis de près afin d'obtenir des signaux sur les plans de réduction des taux après les signes de ralentissement du marché du travail américain et dans un contexte de confrontation, en pleine période électorale, entre Républicains et Démocrates sur la trajectoire de la politique monétaire.



Les investisseurs parient à environ 80% sur le fait que la série de données moroses sur le marché du travail conduira à une baisse des taux de la Fed en septembre.



En Europe, les commentaires de Piero Cipollone, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), plus tard dans la journée, seront également dans le collimateur des investisseurs.



Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a dit mardi dans un entretien accordé aux journal allemand Tagesspiegel que Francfort s'attendait à ce que l'inflation de la zone euro atteigne son objectif de 2% d'ici la fin de 2025 au plus tard.



L'agenda des banquiers centraux a permis de détourner l'attention des investisseurs de la France, où les négociations se poursuivent pour former une coalition capable de gouverner la deuxième économie de la zone euro après les élections législatives, emportées, sans majorité absolue, par l'alliance de gauche Nouveau Front populaire (NFP).



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Les valeurs technologiques et des semi-conducteurs devraient prolonger mardi le rallye de la veille avant le discours de Jerome Powell.



L'action Intel bondit de 3,8% en avant-Bourse après avoir gagné plus de 6% lundi et Nvidia progresse pour sa part de 1,1%.



VALEURS EN EUROPE



Aux valeurs, Dassault Systèmes , qui a fait état mardi d'un manque à gagner sur son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et a revu à la baisse ses objectifs annuels, perd 5,2%.



Verallia recule de 14,3% après avoir annoncé lundi l'abaissement de sa prévision d'Ebitda ajusté pour 2024, à environ 866 millions d'euros contre environ 1 milliard d'euros précédemment.



Le fabricant de coeurs artificiels Carmat , qui a annoncé mardi un chiffre d'affaires semestriel de 3,2 millions d'euros, gagne 2,3%.



Les valeurs bancaires françaises, dont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, continuent de reculer sur fond d'incertitude politique et perdent environ 2%.



Ailleurs en Europe, la major britannique BP recule de 4,3% après avoir annoncé s'attendre à ce que la baisse des marges de raffinage réalisées et la faiblesse des échanges de pétrole affectent négativement ses résultats financiers au deuxième trimestre.







TAUX



Les rendements obligataires progressent mardi dans la zone euro avant le discours de Powell.



Celui du Bund allemand à dix ans gagne 2,5 points de base à 2,5450% et celui de l'obligation à deux ans prend 1,9 points de base à 2,9270%.



En France, le rendement de l'OAT à dix ans progresse de 4,2 points de base à 3,2120%.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est lui aussi en hausse avant les commentaires du président de la Fed et avance de 2,3 points de base à 4,2920%.



CHANGES



Sur le marché des changes, le dollar grappille 0,03% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro perd 0,01% à 1,0821 dollar



.



Cependant, le dollar reste proche de son plus bas niveau depuis près d'un mois, sous l'effet de la faiblesse inattendue du marché de l'emploi américain, qui laisse présager une baisse prochaine des taux.



PÉTROLE



Les cours du brut reculent mardi, l'ouragan Beryl ayant causé moins de dégâts que prévu aux installations pétrolières du golfe du Mexique, ce qui a apaisé les craintes de perturbations de l'approvisionnement.



Le Brent recule de 0,35% à 85,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,43% à 81,98 dollar



AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 JUILLET







(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)