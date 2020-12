''Carmat : nous sommes à l'aube de la commercialisation''

Jour de fête chez Carmat, puisque son cœur artificiel vient d’obtenir le marquage CE, permettant à la medtech de commercialiser son produit en Europe. Nous avons préparé en début de semaine un entretien avec Stéphane Piat, que nous avons décidé de publier en l’état pour ne pas défigurer ses propos.

10 ans après son arrivée en Bourse, le projet de cœur artificiel Carmat est en passe d’obtenir le marquage CE qui lui permettra de lancer la commercialisation en Europe. Arrivé en 2016 d’Abott où il a dirigé avec succès le développement clinique et commercial d’un nouveau produit de cardiologie, le Mitraclip, Stéphane Piat fait le point avec nous sur ce projet d’ambition mondial né il y a 25 ans et aujourd’hui porté par 190 personnes.

Stéphane Piat, il y a 10 ans, Carmat s’introduisait en Bourse. Combien de capitaux propres avez-vous levé au total depuis ? Pour quels résultats ?

"Je rappelle que ce projet de cœur artificiel complet imaginé par le Professeur Carpentier XXX a pour objectif de remplacer temporairement ou définitivement le cœur de patients atteints d'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, soit 80 à 100 000 patients rien qu’en Europe. Je n’étais pas dans l’entreprise lors de l’introduction en Bourse mais il est clair que la commercialisation a pris des années de retard, mais nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le soutien d’investisseurs privés, essentiellement des familles d’industriels, solides et fidèles. En cumulant les dettes et fonds propres levés, environ 250 M€ ont été investis dans le cœur Carmat.

La dizaine d’années passées depuis l’introduction en Bourse avant d’arriver à la commercialisation est tout à fait normale pour des produits de cardiologie, sachant que la technologie Carmat est beaucoup plus articulée que les produits plus simples de type valves.

L’étude PIVOT qui a commencé en 2016 a démontré la sécurité et la performance du cœur artificiel total Carmat chez des patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale. Les résultats positifs obtenus sur la 1ère cohorte de 10 patients ont été présentés dès janvier 2019. Ils ont été confirmés et renforcés avec la présentation, en novembre 2019, des résultats de l’étude portant sur les 11 premiers patients implantés : 73% de ces patients ont atteint l’objectif primaire de l’étude correspondant à 6 mois de survie avec la prothèse ou une transplantation cardiaque réussie dans les 6 mois suivant l’implantation du dispositif. Bien que ralenties par la Covid, les études se sont poursuivies en 2020, en parallèle de la demande de marquage CE annoncée pour 2020 il y a deux ans maintenant. "

La Covid-19 n’a en effet pas facilité le déroulement des essais cliniques et la délivrance des autorisations cette année. Quelles sont vos perspectives à court terme ?

"L’étude Pivot en est à sa 2e phase, avec 3 patients recrutés sur 10 visés, ce qui fera un total de 20 patients recrutés, toujours avec un objectif de 6 mois de survie. La Covid, avec l’impact induit sur nos fournisseurs et sur nos déplacements à l’international, nous a en effet retardé de quelques mois et nous avons dû repousser au 1er trimestre 2021 la finalisation de recrutement. Mais cela ne contrarie en rien l’obtention du marquage CE que nous attendons toujours pour la fin de l’année 2020. Il ne reste, je vous l’accorde, plus que quelques jours, mais cela reste notre scénario privilégié."

Que changera l’obtention du marquage CE pour Carmat ?

"Concernant les études, elles continueront indépendamment de la commercialisation, et ce pendant des années de part et d’autre de l’Atlantique. Financées partiellement ou en totalité par des fonds publics, elles ont pour but d’améliorer la connaissance du produit et d’élargir les indications, avec un effet direct sur le volume sur les volumes et prix de vente. Nombreux sont les candidats à l’implantation compte tenu des besoins. Je rappelle que seulement 4 000 greffes de cœurs naturels ont lieu annuellement dans les pays développés. L’obtention du marquage CE de la part de l’organisme de certification Dekra missionné par le gouvernement nous permettra de commercialiser le cœur Carmat dans toute l’Union Européenne et même dans d’autres pays par équivalence. La commercialisation nous permettra d’avoir plus de liberté en termes de sélection des patients et nous permettra de vendre nos produits avec une marge, même si nous ne pouvons encore donner d’indication sur les prix et les niveaux de remboursement."

Un marché encore « vierge » selon Stéphane Piat compte tenu des limites des solutions concurrentes.

Source : Carmat