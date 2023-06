CarMax Inc. a affiché vendredi un bénéfice ajusté supérieur aux prévisions pour le premier trimestre, grâce à une série de mesures de réduction des coûts mises en œuvre pour faire face à la baisse de la demande de voitures d'occasion.

Les actions du détaillant de voitures d'occasion étaient en hausse d'environ 8 % avant la cloche.

"Nos performances unitaires dans les achats d'occasion, de gros et de consommateurs et de concessionnaires se sont toutes améliorées séquentiellement par rapport aux tendances d'une année sur l'autre au second semestre de l'exercice 2023", a déclaré le PDG Bill Nash dans un communiqué.

Jusqu'à présent, les prix élevés des voitures d'occasion dus aux pénuries d'approvisionnement ont conduit de nombreux consommateurs à reporter leurs achats, obligeant les détaillants tels que CarMax et Carvana à réduire leurs coûts et à se débarrasser de leurs stocks à des prix plus bas.

En avril, le détaillant automobile AutoNation n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, la hausse de la demande de véhicules neufs et de services après-vente ayant été compensée par la faiblesse des activités liées aux véhicules d'occasion et aux services financiers à la clientèle.

Vendredi, CarMax a annoncé un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 79 cents par action, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 7,69 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 7,53 milliards de dollars. (Reportage de Kannaki Deka et Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)