CarMax : résultats record au 2e trimestre 2020

24/09/2020 | 16:29

CarMax, l'un des plus grands détaillants de voitures d'occasion des Etats-Unis a présenté des résultats record pour le deuxième trimestre, clos le 31 août 2020.



' Nous avons terminé le déploiement de nos offres omnicanales, ce qui nous permet de toucher le plus grand nombre de clients potentiels ', se félicite l'entreprise. Les ventes nettes et les revenus d'exploitation ont ainsi augmenté de 3,3% pour s'établir à 5,37 milliards de dollars au 2e trimestre. Dans le même temps, le bénéfice net a augmenté de 27,0% pour s'établir à 296,7 millions de dollars et le bénéfice net par action diluée de 27,9%, à 1,79 dollar.



Par ailleurs, les ouvertures de nouveaux magasins reprendront prochainement : la création de 8 à 10 points de vente est prévue pour 2022.



Le titre perd près de 9% à la Bourse de New York malgré cette annonce.



