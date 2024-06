Carmax : performance trimestrielle mitigée

Le distributeur automobile américain Carmax a présenté des résultats mitigés au premier trimestre. Le bénéfice net est ressorti à 152,4 millions de dollars, soit 97 cents par action contre respectivement 228,3 et 1,44 dollar par action, il y a un an. Le marché visait 94 cents par titre. Les revenus ont reculé de 7,5% à 7,11 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 7,21 milliards de dollars. Les ventes combinées de véhicules d'occasion au détail et en gros se sont élevées à 358 817 unités, en repli de 5,3%.