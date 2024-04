Les actions américaines ont rebondi après une chute brutale jeudi, de nouvelles données économiques ayant ravivé l'espoir d'un ralentissement de l'inflation.

Les grandes capitalisations sensibles aux taux d'intérêt ont fait grimper le Nasdaq, à forte composante technologique, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement baissé.

L'indice des prix à la production (IPP) est ressorti plus froid que prévu, confirmant l'idée que la croissance des prix continue de se ralentir.

Mercredi, les données de l'IPC plus élevées que prévu ont fait chuter les actions et les rendements du Trésor de référence ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre. Le rapport a douché les espoirs selon lesquels la banque centrale pourrait procéder à trois réductions de taux avant la fin de l'année, éventuellement dès sa réunion de politique générale de juin.

"Il y a eu beaucoup d'inquiétude sur le marché, même avant la lecture de l'IPC hier", Joseph Sroka, directeur des investissements chez NovaPoint à Atlanta. "Il y avait probablement autant d'inquiétude à l'approche du rapport sur l'IPP, qui était manifestement plus conforme aux attentes.

Bien que les données de l'IPP aient été plus encourageantes, elles ont indiqué que le cheminement de l'inflation vers l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale pourrait être trop sinueux pour la Fed.

John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York, a déclaré qu'"il n'y a pas de nécessité évidente d'ajuster la politique monétaire à très court terme".

Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a cité les dernières données sur l'inflation, déclarant que la banque centrale n'est pas encore convaincue que les pressions sur les prix continueront à s'atténuer.

"Les investisseurs commencent à intégrer la possibilité que l'inflation puisse perdurer un peu plus longtemps et que la Fed continue à faire preuve de patience, ce qui est son mot d'ordre actuellement", a ajouté M. Sroka.

Les investisseurs se concentrent désormais sur la saison des résultats du premier trimestre, avec les résultats de trois grandes banques américaines - JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, et Wells Fargo & Co - attendus vendredi matin.

À 14 h 07 (HE), l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 93,66 points, soit 0,24 %, pour atteindre 38 555,17, l'indice S&P 500 a gagné 42,94 points, soit 0,83 %, pour atteindre 5 203,58 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 237,51 points, soit 1,47 %, pour atteindre 16 407,87.

Sur les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500, les valeurs technologiques sont en tête, tandis que les valeurs énergétiques sont à la traîne.

L'indice FANG+, qui regroupe les actions des mégacapitalisations, a nettement surperformé, gagnant 2,3 %.

CarMax a chuté de 11,5 % après que le détaillant de véhicules d'occasion a manqué les estimations des analystes pour les résultats du quatrième trimestre et a déclaré qu'il pourrait ne pas atteindre son objectif de vente de véhicules à long terme.

Globe Life a chuté de 43,4 % après que Fuzzy Panda Research a révélé une position courte sur la société, alléguant de multiples cas de fraude à l'assurance.

Rent the Runway a grimpé en flèche de 129,9 % après que la société de location de vêtements a déclaré qu'elle misait sur l'intelligence artificielle pour alimenter sa croissance de l'année en cours.

La société de biotechnologie Alpine Immune Sciences va être rachetée par Vertex Pharmaceuticals pour un montant d'environ 4,9 milliards de dollars en numéraire, ont annoncé les deux entreprises. Alpine a fait un bond de 36,8 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin sur le NYSE dans un rapport de 1,20 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,35 contre 1 a favorisé les valeurs en progression.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux records sur 52 semaines et 6 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux records et 103 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shashwat Chauhan et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de David Gregorio)