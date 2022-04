Carmila : Invest Securities réitère son conseil

L'analyste estime que Carmila a publié des chiffres du 1er trimestre 2022 de bonne facture (réversion +2,1%, taux d'occupation toujours satisfaisant de 95,8%) qui expliquent la bonne croissance organique de ses loyers (+4,4%).



' La résilience des actifs est confirmée même si la baisse légère du taux d'occupation (-50pb), les fréquentations et CA des enseignes toujours inférieurs aux niveaux de 2019 seront des points de vigilance sur les trimestres à venir ' indique Invest Securities.



' Le titre est toujours attractif, notre objectif de cours inchangé (18,2E) faisant ressortir un P/RNR 2024 de 11,2x, un rendement 2022 de 6,5% et une décote de -27% par rapport à l'ANR NTA ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme sa recommandation à l'achat sur la valeur.







