Carmila : Invest Securities relève sa recommandation

Invest Securities relève sa recommandation sur Carmila de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 14 euros, dans l'attente d'une confirmation de la récurrence de ses prévisions dans la durée.



Il note que les résultats de la foncière continuent au premier semestre d'être très impactés par la crise, mais que la publication est marquée par le lancement d'un plan de rotation d'actifs tandis que les fondamentaux restent étonnamment positifs.



Dans ce contexte, le bureau d'études déclare adapter son scénario pour Carmila, qui se traduit notamment par une baisse plus limitée des valeurs à venir (-10%) et une hausse de son RNR normatif 2024 à 1,37 euro.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.