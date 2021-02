CARMILA : 94 centres commerciaux restent ouverts sur 129 en France

Carmila a annoncé que sur ses 129 sites français, la fermeture imposée par le gouvernement français concernait 35 centres commerciaux répartis sur le territoire. Seuls sont ouverts sur ces 35 sites l'hypermarché Carrefour, les pharmacies et les commerces alimentaires. Les enseignes fermées sur ces 35 sites représentent, à date, 58% du GRI (gross rental income) en France et 37% du GRI total (France, Espagne, Italie). 94 centres commerciaux de Carmila en France restent ouverts à l'exception des activités de restauration assise et de loisirs, a précisé la foncière.