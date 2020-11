CARMILA : abandonne son objectif annuel à cause du reconfinement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmila a suspendu son objectif de variation de résultat récurrent 2020 publié le 30 juillet 2020 en raison des reconfinements imposés un peu partout en Europe. Cet été, la société foncière spécialisée dans les centres commerciaux s'était fixé un objectif de variation de son résultat récurrent dans une fourchette comprise entre -14% et -18%. Mais ces perspectives étaient envisagées dans l'hypothèse où aucune mesure de reconfinement ni de fermeture de sites au public n'ait lieu au second semestre 2020.Ancré dans les territoires, Carmila a tenu à maintenir 100% de ses centres ouverts pour permettre l'activité des commerces essentiels, avec notamment l'ouverture de 34% des boutiques en France et de tous les hypermarchés Carrefour.Le groupe assure enfin que sa situation financière demeure saine avec une situation de liquidité solide et un niveau d'endettement maitrisé.