Bénéteau

Bénéteau affiche un chiffre d'affaires "record" en 2023 à 1,78 milliard d'euros. Le spécialiste des navires de plaisance souligne qu'une forte croissance du chiffre d'affaires bénéficie à ses deux métiers, avec 1,46 milliard d'euros pour sa division Bateau (+17%) et 320 millions d'euros pour la division Habitat (+24%). Le groupe annonce qu'il dépassera "sensiblement" sa dernière prévision de résultat opérationnel courant de 210 millions d'euros sur l'exercice 2023 et les objectifs de marge opérationnelle (12% pour la division Bateau, 11% pour la division habitat).



Carmila

La foncière spécialisée dans les centres commerciaux annoncera ses résultats annuels.



Fnac Darty

Fnac Darty a annoncé la clôture définitive du contentieux sur la cession de Comet en sa faveur. Le distributeur devrait recevoir le solde de la somme initialement versée en décembre 2022, ainsi que le remboursement des intérêts et des frais de justice engagés, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé au minimum à 40 millions d'euros dans les 45 prochains jours ouvrés. Fin 2023, la décision de la Haute Cour de Londres en première instance ayant été annulée, le groupe a reçu environ 100 millions d'euros.



Haulotte Group

Le spécialiste des chariots élévateurs publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Icape

Le groupe Icape, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB), a annoncé l'acquisition des actifs opérationnels du distributeur italien P.C.S. et de la société de design Studio E2. En 2022, P.C.S. Srl a généré un chiffre d'affaires annuel net de plus de 700000 euros. Studio E2 a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires annuel net de plus de 275000 euros. Ces acquisitions sont financées à 100% en numéraire.



M6

Le groupe audiovisuel livrera ses résultats annuels.



Michelin

Michelin affiche une légère baisse de son résultat net par action sur l'année 2023 à 2,77 euros contre 2,81 euros en 2022, pour un chiffre d'affaires de 28,34 milliards d'euros contre 28,59 milliards en 2022, en hausse de 2% à taux de change constants. "Le mix et les prix a compensé les conditions défavorables du marché", a précisé le spécialiste du pneumatique. Michelin souligne qu'il améliore en 2023 son résultat opérationnel des secteurs à 3,57 milliards d'euros, soit un montant record. Il s'élevait à 3,396 milliards d'euros en 2022. Le spécialiste du pneumatique affiche ainsi une marge de 12,6% contre 11,9% en 2022.



SII

Le spécialiste des métiers de l'ingénieur présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Stellantis

Stellantis a annoncé vouloir augmenter la capacité de production de ses modules de propulsion électrique (EDM) en transformant le site de Szentgotthard, en Hongrie. La production devrait démarrer fin 2026. Le constructeur automobile souligne que l'investissement de 103 millions d'euros consenti dans le site de Szentgotthard, qui comprend les subventions et les contributions du gouvernement hongrois, représente le dernier exemple en date de sa détermination à transformer ses usines existantes pour l'avenir électrique du secteur.



TF1

Filiale du Groupe TF1, Newen Studios annonce qu'une nouvelle gouvernance sera mise en place dès le mois d'avril. Pierre Branco, ex-directeur général de Warner Bros Discovery France, Benelux et Afrique, rejoindra Newen Studios en qualité de directeur général. Il succède à Romain Bessi. Pierre Branco aura pour mission d'installer Newen comme le studio européen de racine française de référence et d'en faire le partenaire incontournable des diffuseurs traditionnels et des plateformes, en France comme à l'international. Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1, sera nommé président de Newen Studios.



Vicat

Le groupe spécialiste de la production de ciment, de béton & granulats communiquera ses résultats annuels.



Visiomed

Visiomed a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé 2023 de 13,5 millions d'euros, en progression 38%, comparé au chiffre d'affaires de 2022, à périmètre équivalent. Le groupe dédié aux technologies et services de santé souligne que la montée en puissance continue des deux derniers centres Smart Salem a continué au cours de l'année. Il met également en avant le lancement réussi de l'offre de "Bilan de Santé Personnalisé", liée à sa stratégie de diversification vers la prévention médicale depuis avril 2023.



Wendel

À la suite de l'article paru sur le site de Challenges.fr, Wendel a démenti dans un bref communiqué être entrée au capital du courtier français Diot-Siaci et avoir conclu la moindre transaction sur le capital de cette société.