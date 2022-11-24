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    CARM   FR0010828137

CARMILA

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Carmila : Document AMF CP. 2022DD873240

24/11/2022 | 18:14
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2022DD873240

23 novembre 2022

FR0010828137 - DD154266

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Olivier LECOMTE, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CARMILA SA

LEI : 222100P6D3QKU33LZQ72

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Vendu-Acheté

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010828137

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.9000 Euro

VOLUME : 1 131.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.9000 Euro

VOLUME : 1 131.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Carmila SA published this content on 24 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 November 2022 17:13:10 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 401 M 415 M -
Résultat net 2022 223 M 231 M -
Dette nette 2022 2 287 M 2 371 M -
PER 2022 10,6x
Rendement 2022 7,80%
Capitalisation 1 992 M 2 065 M -
VE / CA 2022 10,7x
VE / CA 2023 10,4x
Nbr Employés 228
Flottant 39,1%
Graphique CARMILA
Durée : Période :
Carmila : Graphique analyse technique Carmila | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CARMILA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
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Consensus
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Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 13,86 €
Objectif de cours Moyen 13,60 €
Ecart / Objectif Moyen -1,88%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Marie Cheval Chairman & Chief Executive Officer
Pierre-Yves Thirion Chief Financial Officer
Frédéric Desprès Director-Operations & Carmila Retail Development
Nadra Moussalem Independent Director
Nathalie Robin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-26.22%13 653
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