Carmila : Information financière au 30 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2020 Boulogne-Billancourt, le 23 octobre 2020 Un chiffre d'affaires des commerçants et une fréquentation des centres commerciaux satisfaisants en France, corrects en Italie et en retrait en Espagne Une activité opérationnelle bien orientée Des négociations COVID bien engagées avec les preneurs et un

taux de recouvrement satisfaisant

Dans un contexte sanitaire critique, les performances satisfaisantes de Carmila au 3 ème trimestre 2020 démontrent une nouvelle fois la pertinence du positionnement de ses centres commerciaux, centres de proximité leaders dans leur zone de chalandise. Ainsi, l'accompagnement des commerçants par les équipes de Carmila est particulièrement soutenu, avec des négociations au cas par cas avec les preneurs afin de faciliter une reprise d'activité dans des conditions optimales.

L'activité locative et commerciale de Carmila est encourageante et son niveau d'endettement, parmi les plus faibles du secteur, rend sa situation financière saine et solide. Etant donné l'évolution récente de l'environnement sanitaire global dans les trois pays où nous opérons, il nous appartient toutefois de rester vigilants.» a affirmé Alexandre de Palmas, le Président-Directeur Général de Carmila.

1. Activité locative des neuf premiers mois de l'année 2020 Les loyers nets de Carmila pour les 9 premiers mois de l'année 2020 s'élèvent à 226,8 millions d'euros contre 250,9 millions d'euros en 2019 sur la même période, soit une baisse de - 9,6%. Retrouvez-nous sur www.carmila.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Principaux impacts de la crise sanitaire retenus dans les comptes au 30 septembre 2020 Carmila a procédé à l'annulation des loyers du deuxième trimestre des TPE en France conformément à la demande du gouvernement. La totalité de la perte a été comptabilisée au 30 septembre 2020 à hauteur de - 10,5 millions d'euros dans les revenus locatifs. Pour les autres locataires, des négociations sont en cours pour des allègements spécifiques compte tenu de la période de fermeture administrative. Pour les protocoles d'accord qui ont été signés au 30 septembre 2020, les allègements consentis sans contrepartie sont enregistrés dans les comptes (impact de - 1,4 million d'euros au 30 septembre 2020) et les franchises accordées en contrepartie d'allongement des durées sont étalées sur la durée résiduelle ferme des baux (impact - 0.5 million d'euros au 30 septembre 2020). L'impact additionnel au 4ème trimestre des allègements COVID en cours de négociation au 30 septembre 2020 ou en cours de formalisation juridique, devrait être compris entre - 16 millions d'euros et - 20 millions d'euros sur les revenus locatifs 2020. Les provisions pour loyers variables ont été ajustées à la baisse (impact - 3,8 millions d'euros) et des provisions pour créances irrécouvrables ont été passées (impact - 4,0 millions d'euros). 2. Activité des commerçants Fréquentation et chiffre d'affaires des commerçants Par rapport au 3ème trimestre 2019, les centres commerciaux de Carmila ont affiché un taux de fréquentation moyen en baisse de - 12,5% (- 8,8% en France, - 20,6% en Espagne et - 23,5% en Italie). Leur implantation au cœur des territoires leur a permis de réaliser une surperformance de près de 5 points en France et en Espagne pour la période par rapport au secteur*. Sur la période, le chiffre d'affaires des commerçants est en baisse contenue de - 6,5% (avec de légères décroissances en France à - 2,4% et en Italie à - 2,5% et un fort repli en Espagne à - 18,7%). Les performances du secteur du Prêt-à-porter sont en hausse en France (+ 1,7%), et en baisse sur l'Espagne (- 20%) et l'Italie (- 5,2%). La forte reprise du secteur de l'Equipement du ménage se poursuit dans les trois pays (+ 14,1% en France, + 4,7% en Espagne et + 13,2% en Italie). Avancement des négociations avec les enseignes (COVID) Pour mémoire, depuis le début de la pandémie, Carmila a été très engagé aux côtés de ses commerçants en procédant à la suspension de 100% des loyers et charges du T2 2020 avec report de l'exigibilité au 30 septembre 2020 en France et en Italie, et au 30 juin et 31 juillet en Espagne. En plus de l'annulation des 3 mois de loyers des TPE en France, Carmila a également ouvert des négociations au cas par cas pour les 3 700 autres commerçants et ce dans les trois pays. Ainsi, Carmila a concédé des aménagements sur mesure en fonction des contreparties acceptées par les locataires (allongement de la durée ferme des baux, renouvellement ou signature de nouveaux baux). A ce jour, l'ensemble des négociations finalisées représente 48% du GRI en France, 68% en Espagne et 70% en Italie. Les négociations et la finalisation des accords juridiques les matérialisant vont se poursuivre au moins jusqu'au 1er trimestre 2021. Sur la base des contreparties négociées, l'impact total des franchises accordées reste maîtrisé, et représente environ 1,7 mois de franchise de loyer en France, 1 mois en Espagne et 1,5 mois en Italie. A ce jour, les négociations en cours avec les preneurs ont permis d'atteindre des taux de recouvrement satisfaisants sur les 3 pays qui sont en amélioration continue. *Panel Quantaflow/CNCC pour la France et panel Footfall pour l'Espagne. Retrouvez-nous sur www.carmila.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Taux de recouvrement En France, le taux de recouvrement du 3ème trimestre (loyers trimestriels facturés et exigibles le 01/07/2020) atteint 85% dont 94% pour les négociations signées. Pour le 2ème trimestre (loyers trimestriels facturés exigibles le 30/09/2020), le taux de recouvrement est de 61% dont 75% pour les négociations signées. Les négociations relatives au 2ème trimestre non finalisées viennent peser temporairement sur le taux de recouvrement du 4ème trimestre (loyers trimestriels facturés et exigibles le 01/10/2020) qui atteint 58% dont 86% pour les négociations signées. Sur les trois pays, le taux de recouvrement moyen du 3ème trimestre (loyers trimestriels facturés et exigibles le 01/07/2020 pour la France, loyers mensuels facturés d'avance pour l'Espagne et l'Italie) atteint 78% dont 92% pour les négociations signées. Pour le 2ème trimestre (loyers trimestriels facturés et exigibles le 30/09/2020 pour la France, loyers mensuels facturés d'avance pour l'Espagne et l'Italie), le taux de recouvrement moyen atteint 63% dont 77% pour les négociations signées. Les négociations relatives au 2ème trimestre viennent peser temporairement sur le taux moyen de recouvrement du 4ème trimestre (loyers trimestriels facturés et exigibles le 01/10/2020 pour la France, loyers mensuels facturés d'avance pour l'Espagne et l'Italie) qui atteint 61% dont 82% pour les négociations signées. 3. Activité opérationnelle du 3ème trimestre 2020 Dynamique de commercialisation ininterrompue dans les trois pays Dans les trois pays, la commercialisation continue d'être rythmée avec 98 signatures de nouveaux baux, soit autant que pour la même période en 2019. Ouverture de 10 nouvelles enseignes au centre commercial BAY 2 d'ici la fin de l'année 2020 Le centre commercial BAY 2 (à Collégien, Seine et Marne) confirme son attractivité auprès des enseignes et des clients grâce à une mobilisation et au dynamisme des équipes du centre. Malgré la crise sanitaire, l'activité opérationnelle du centre commercial BAY 2 a été très soutenue : 7 nouvelles enseignes ont ouvert depuis le début de l'année (Nouvelle Literie, Bonobo, Maison 123, Karenza, Le Repaire des Sorciers, Borgan Couture, Cache-cache) ;

Cache-cache) ; 3 autres projets sont prévus dont l'ouverture inédite en Seine et Marne de l'enseigne danoise Normal ;

Des enseignes historiques du centre (Jeff de Bruges, SFR, Valège et Courir) vont transformer leurs magasins pour proposer leurs derniers concepts. Présentation de Marquette le concept store des marques françaises digitales natives Dans le centre commercial Labège 2 (Toulouse), Carmila s'associe au cabinet Digital Native Group pour ouvrir MARQUETTE, son premier concept store, exclusivement dédié aux Digital Native Vertical Brands (DNVB). En un lieu unique, My jolie Candle, Faguo, Cabaïa, Nooz, Les Miraculeux, Merci Handy, Le Chocolat des Français, parmi les marques françaises les plus en vogue, profitent d'un showroom de près de 300m2, pour proposer leurs produits les plus vendus en ligne. Ce concept de boutique physique collaborative, avec une large sélection de produits de beauté, prêt-à-porter, accessoires, confiseries, bien-être… a pour objectif de créer une passerelle entre commerce physique et digital. Ces nouvelles marques nées et plébiscitées sur le web renforcent ainsi leur visibilité. Retrouvez-nous sur www.carmila.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le développement de l'activité commerciale des boutiques éphémères reste soutenu avec la signature de 15 nouveaux baux. Au travers de sa stratégie de marketing digital et local, Carmila continue d'aider ses commerçants augmenter leur chiffre d'affaires en leur permettant de toujours mieux diffuser leurs offres et actualités dans la zone de chalandise des centres :

Des opérations à destination des commerçants ont ainsi accompagné le temps fort de la rentrée scolaire en France ou encore la fréquentation des cinémas en Espagne. L'activité digitale du Kiosque a permis de lancer avec succès des initiatives omni-canales dans les 3 pays (enrichissement des bases de données clients, solution digitale simplifiant les formalités administratives des nouveaux commerçants).

Business Développement : Carmila continue d'accompagner des partenaires-retailers talentueux et dynamiques dans leur fort développement de concepts innovants Afin de renforcer l'offre de ses centres et de répondre au besoin de nouveauté de ses clients, Carmila apporte son soutien financier à des partenaires commerçants : le coiffeur-barbier La Barbe de Papa, le chausseur Indémodable, l'enseigne de cigarettes électroniques Cigusto en France ou encore les cliniques esthétiques Centros Ideal en Espagne et dans le domaine de la santé, les pharmacies Pharmalley et les cabinets dentaires Vertuo. A ce jour, le réseau de boutiques de La Barbe de Papa s'étend déjà à 64 magasins dont 30 ouverts sur le parc Carmila (29 succursales et 1 franchise), celui des boutiques Indémodable compte 8 boutiques sur le parc Carmila dont une récente ouverture à Aix-en-Provence et celui de Cigusto propose une offre dans 60 magasins dont 20 sur le parc Carmila. Avant la fin de l'année 2020, La Barbe de Papa prévoit d'ouvrir 6 nouvelles boutiques et de lancer de nouveaux concepts ; Indémodable pour sa part, poursuit son développement en ouvrant 6 boutiques supplémentaires, tandis que Cigusto a un pipeline d'ouverture de 10 nouveaux magasins. Carmila présente CARMILA FRANCHISE & DEVELOPPEMENT : un service clé en main d'accompagnement des enseignes et franchisés Bénéficiant d'un ADN de commerçant et d'une expertise des territoires, Carmila crée Carmila Franchise et Développement qui s'inscrit dans sa stratégie de se positionner comme facilitateur de la vie commerçante en proposant un accompagnement sur-mesure. Carmila facilite l'ensemble du processus d'implantation et intervient sur l'analyse du besoin, la prospection et le sourcing de candidats, la mise en relation des parties et finalement l'accompagnement sur toutes les opérations marketing et digitales de lancement. Carmila Franchise & Développement offre ainsi un accompagnement global aux commerçants locaux souhaitant se développer en franchise ou en affiliation, et aux franchiseurs à la recherche de commerçants expérimentés. Retrouvez-nous sur www.carmila.com

