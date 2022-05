Carmila : acquisition d'un centre commercial à Malaga

Carmila annonce l'acquisition de Rosaleda, un centre commercial situé à Malaga, dans le sud de l'Espagne, pour un prix de 24,6 millions d'euros droits inclus qui 'offre un potentiel important de création de valeur' pour la foncière d'immobilier commercial.



Accueillant 5,8 millions de visiteurs par an, ce centre de 73 boutiques, attenant à un hypermarché Carrefour, couvre une surface de 15.500 m² et comprend deux moyennes surfaces (Decathlon et Lefties, l'enseigne de prêt à porter du Groupe Inditex).



Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rotation d'actifs annoncé lors du Capital Markets Day de décembre 2021. Le portefeuille de Carmila en Espagne était constitué de 78 actifs à fin 2021, valorisés à 1,4 milliard d'euros.



