Carmila : augmentation de 5% des loyers nets trimestriels

Carmila annonce, pour le premier trimestre 2023, des loyers nets en hausse de 5,5% à 86,4 millions d'euros, principalement grâce à un effet d'indexation (+4,2%), la très grande majorité de ses baux étant indexés sur les indices de référence de leur marché national.



Les chiffres d'affaires des commerçants ont augmenté de 10% en moyenne (dont +9% en France), et la fréquentation des centres du groupe s'est améliorée de 5% en moyenne (+4% en France), le premier trimestre 2022 ayant été marqué par la fin de la crise sanitaire.



La foncière d'immobilier commercial confirme anticiper un résultat récurrent par action de 1,57 euro en 2023, correspondant à +8% de croissance organique (à périmètre constant et par rapport à un résultat récurrent par action 2022 ajusté de produits exceptionnels).



