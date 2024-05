Carmila : bondit après un relèvement de recommandation de Citi

Le 21 mai 2024 à 10:04

Carmila (+4,19% à 16,92 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF120 après que Citi est passé de Vendre à Acheter sur l'action de la foncière spécialiste des centres commerciaux. Le broker souligne que la situation macroéconomique apparaît de plus en plus favorable aux valeurs immobilières et que la baisse des taux d'intérêts devrait stimuler la croissance à partir de 2025. Une confiance accrue dans la croissance des loyers devrait considérablement améliorer la confiance des investisseurs dans les centres commerciaux.



"Une inflation plus faible se traduira probablement par une stimulation de la croissance grâce à une baisse des taux améliorant les dépenses des consommateurs, la demande d'espace des détaillants et l'accessibilité financière, contribuant à la croissance des loyers".