Carmila : cible une hausse de 8% du résultat récurrent par action en 2023

Le résultat récurrent net par action de Carmila a bondi de 25,8% à 1,56 euro en 2022. Les chiffres d’affaires des commerçants sont en hausse de 2% par rapport à 2019. Cette analyse du chiffre d’affaires des commerçants est réalisée à périmètre constant et ne concerne donc que les commerçants présents dans les centres Carmila depuis 2019. De fait, elle n’intègre pas l’impact du pivot du mix merchandising vers de nouveaux concepts amorcé depuis quelques années.



Après une année record en 2021, 854 baux ont été signés en 2022, en ligne avec 2019 (-24,1% par rapport à 2021), pour un montant de loyer minimum garanti de 42,3 millions d'euros, soit 11,7% de la base locative.



Sur l'année 2022, les loyers nets sont en hausse de 15,6% à 335,2 millions d'eurospar rapport à l'année 2021. Cette augmentation des loyers nets s'explique principalement par le rebond du recouvrement des loyers en 2022, ainsi qu'un impact positif de 8 millions d'euros, en raison du recouvrement meilleur que prévu des loyers des exercices antérieurs. Elle s'explique aussi par une croissance organique des loyers de 4,2%, dont un effet indexation positif de 3,2%.



Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila a commenté : " Carmila a démarré avec succès son nouveau plan stratégique, " Building Sustainable Growth ", et atteint en avance de phase ses premiers objectifs. L'année 2022 a été marquée par le rebond de l'activité après la crise sanitaire et un chiffre d'affaires des commerçants qui est en hausse par rapport à 2019 ".



Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à 1,57 euro en 2023, en hausse de 17%. Cette anticipation correspond à 8% de croissance organique (à périmètre constant et par rapport à un résultat récurrent par action 2022 ajusté des produits exceptionnels résultant du recouvrement des loyers des exercices antérieurs).



L'EPRA actif net réévalué (mesurant la valeur des actifs) par action est ressorti 25,26 euros à fin 2022, en hausse de 2,9%.



Un programme de rachat d'actions de 20 millions d'euros sera lancé prochainement, afin de pouvoir bénéficier de la décote actuelle de la valorisation boursière par rapport à l'actif net tangible.



Carmila lance en 2023 la deuxième phase de sa stratégie de rotation d'actifs, après la réussite en avance de phase de la première. Carmila cible un montant total de cessions de 100 millions d'euros d'ici fin 2024. Une partie du produit de ces cessions sera réinvestie dans de nouveaux actifs et dans les projets de restructuration. L'autre partie sera distribuée aux actionnaires.