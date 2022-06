Carmila : conversion des actions C et réduction du capital

Carmila fait part de la réalisation des opérations de conversion des 139.306 actions C en 129.326 actions A, et par conséquent de la réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant de 59.880 euros, ainsi que de la modification corrélative des statuts.



Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions de préférence mis en place en 2019. A l'issue de ces opérations, le capital social de la foncière est divisé en 143.849.042 actions réparties en 143.704.395 de type A et 144.647 de type D.



