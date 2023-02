Carmila : hausse de 3% de l'EPRA NTA par action en 2022

Carmila affiche un résultat récurrent par action à 1,56 euro au titre de 2022, en hausse de 26% par rapport à 2021, et un EPRA actif net réévalué (EPRA NTA) par action de 25,26 euros à fin 2022, en augmentation de 2,9% sur un an.



La foncière d'immobilier commercial souligne avoir dépassé sa cible de cession d'actifs (240 millions d'euros à mi-février 2023, cessions en ligne avec les valeurs d'expertise) et annonce une nouvelle cible de rotation d'actifs de 100 millions d'euros d'ici fin 2024.



Carmila fait part aussi du lancement d'un rachat d'actions de 20 millions d'euros, et d'un dividende proposé de 1,17 euro par action (+17% par rapport à 2021). Il table sur un résultat récurrent par action à 1,57 euro en 2023.



