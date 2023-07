Carmila: les loyers nets en hausse de 4,5% sur un an au 1er semestre

Carmila annonce pour le premier semestre 2023 un résultat net récurrent par action à 0,85 euro, en hausse de 2,6% par rapport au premier semestre 2022. La troisième société cotée de centres commerciaux en Europe confirme sa prévision de résultat récurrent par action annuel attendu de 1,57 euro. Le chiffre d'affaires des commerçants ressort en augmentation de 7% par rapport au premier semestre 2022, et les loyers nets en hausse de 4,5% à périmètre constant sur un an à 175 millions d'euros.



" Carmila affiche de nouveau ce semestre une performance financière solide, grâce à sa stratégie axée sur le pivot du mix-merchandising, le développement d'initiatives de croissance et la rotation d'actifs" déclare la PDG Marie Cheval.



L'EPRA actif net réévalué par action de Carmila s'établit à 24,35 euros par action, en baisse de 3,6% par rapport à fin 2022. Cette évolution s'explique par la diminution des valeurs d'expertise à périmètre constant (-0,52 euro par action), le résultat récurrent de la période (+0,85 euro), le dividende 2022 (-1,17 euro) et le rachat d'actions (+0,10 euro) ainsi que par d'autres effets (-0,17 euro).