Carmila : 3,83 millions d'actions émises pour le dividende

Carmila annonce que 3.826.562 actions nouvelles ont été émises, représentant 2,68% du capital et 2,69% des droits de vote sur la base du capital et des droits de vote au 31 mai 2021, pour les besoins du paiement du dividende en actions.



La période d'option pour le dividende en actions était ouverte du 26 mai au 9 juin inclus. Le règlement-livraison des actions et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront à compter du 15 juin.



La foncière d'immobilier commercial ajoute que son dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas opté pour le paiement en actions s'élève à environ 94 millions d'euros et sera lui aussi versé le 15 juin.



