Carmila : IMPACT DES RESTRICTIONS D'OUVERTURE DUES A LA COVID-19 SUR LES ACTIVITES DE CARMILA EN FRANCE, EN ESPAGNE ET EN ITALIE

Les nouvelles décisions administratives prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 entrainent des fermetures ou des restrictions des commerces dans les trois pays où Carmila (Paris:CARM) est présent (France, Espagne et Italie).

Sur les 215 sites appartenant à Carmila, l’ensemble des dispositions s’appliquent de la façon suivante :

En France :

Par décret du 19 mars 2021 le gouvernement a décidé la mise en place de mesures renforcées dans 16 départements, permettant seulement l’ouverture des commerces essentiels listés par le décret.

Ces nouvelles dispositions viennent s’ajouter aux mesures de fermeture applicables aux centres commerciaux de plus de 20 000 m² déjà en vigueur sur l’ensemble du territoire et de plus de 10 000 m² sur certains autres départements.

A ce jour,

40 centres commerciaux de plus de 20 000 m² sont fermés depuis le 01 février 2021 ;

25 centres commerciaux de plus de 10 000 m² sont fermés depuis le 06 mars 2021 ;

Depuis le 20 mars 2021, 14 centres commerciaux font l’objet de restrictions où seuls les commerces essentiels peuvent ouvrir ;

50 centres commerciaux1 restent ouverts à l’exception des activités de restauration assise et de loisirs.

En Espagne : tous les centres commerciaux sont ouverts.

En Italie : 7 centres commerciaux sur 8 sont ouverts aux seuls commerces essentiels depuis le 15 mars 2021. Tous les centres commerciaux italiens sont fermés le week-end depuis le 24 octobre 2020.



Au total, sur les trois pays, 86 centres commerciaux sont fermés ou restreints aux seuls commerces essentiels. Les commerces fermés dans ces centres représentent, à date, 51,6 % des loyers bruts totaux de Carmila.

Sur l’ensemble de son parc, Carmila s’attache à appliquer strictement le protocole sanitaire en vigueur, notamment par le suivi en temps réel du nombre de clients présents dans les centres afin de faire respecter rigoureusement les jauges.

CALENDRIER FINANCIER

22 avril 2021 (après clôture des marchés) : Publication d’information Financière pour le 1er trimestre 2021

18 mai 2021 (9h30) : Assemblée Générale des actionnaires

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021

29 juillet 2021 (14h30) : Réunion d’Information Financière

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.

À PROPOS DE CARMILA

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,1 Mds €. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre et asset management.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

1 La liste des centres commerciaux ouverts et fermés est consultable sur https://www.carmila.com/liste-des-centres-ouverts-et-fermes/

