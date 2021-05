Carmila : dividende avec option de paiement en actions

Carmila annonce que son assemblée générale a approuvé le dividende proposé au titre de l'exercice 2020 d'un euro par action, avec mise en paiement prévue le 15 juin, et a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement en actions.



Le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles est fixé à 12,55 euros et leur nombre maximum susceptible d'être émis est de 11.330.486 actions, représentant environ 7,9% du capital sur la base du capital au 17 mai.



Les actionnaires pourront opter pour le paiement en numéraire ou en actions entre le 26 mai et le 9 juin inclus. Pour les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option d'ici le 9 juin, le dividende sera payé uniquement en numéraire.



