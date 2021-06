Carmila : fréquentation en hausse avec la réouverture

Carmila indique que ses centres commerciaux en France enregistrent une hausse de fréquentation de 20,9% entre le 19 et le 30 mai par rapport à la même période en 2020. Ils atteignent 97% de la fréquentation enregistrée sur la même période en 2019.



Dans le cadre de la réouverture des commerces le 19 mai, la foncière a annoncé l'ouverture de 130 nouvelles boutiques, avec notamment l'extension du centre commercial Nice Lingostière qui a accueilli 50 nouvelles boutiques et restaurants.



'En complément de l'arrivée de grandes enseignes comme H&M, Kiabi ou Mango, le site a accueilli de nouveaux concepts innovants, à l'instar du Repaire des Sorciers, La Barbe de Papa, Bambino, Toc Toque ou Even', précise-t-elle.



