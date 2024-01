Carmila est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Son portefeuille est constitué de 208 centres commerciaux leaders sur leurs zones de chalandise, et valorisé à 6,2 MdsEUR à fin 2022.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial