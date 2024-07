24 juillet (Reuters) - Carmila a fait état mercredi d'une hausse de 2,1% de ses revenus locatifs au premier semestre et a revu à la hausse ses perspectives annuelles, afin de refléter l'intégration de ma société immobilière de commerce Galimmo.



Les revenus locatifs du groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux se sont établis a 192,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, après 188,8 milions d'euros il y a un an.



"Le second semestre sera marqué par l’intégration de Galimmo", a déclaré Marie Cheval, PDG de Carmila, ajoutant que la performance du premier semestre permet de revoir à la hausse la croissance du résultat récurrent attendue en 2024.



Les objectifs financiers de Carmila ont été relevés et le groupe anticipe désormais un résultat net récurrent par action à 1,65 euro en 2024, en hausse de 3,5% sur un an. Résultat Semestre à Semestre à Semestr Semestr semestriel juin juin e à e à



2023 2022 juin juin



2021 2020 Chiffre 247,26 237,48 222,13 163,58 d’affaires millions millions million million



s s Résultat 150,61 147,95 102,72 120,61 operationnel millions millions million million



s s Bénéfice net 34,86 156,63 18,76 -126,70



millions millions million million



s s



(Rédigé par Charlotte Bawol, édité par Augustin Turpin)