PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière de galeries commerciales Carmila a relevé mercredi son objectif de résultat récurrent pour l'exercice en cours, après avoir enregistré une hausse de cet indicateur au premier semestre.

Pour 2024, Carmila vise désormais un résultat récurrent de 1,65 euro par action et non plus de 1,63 euro. Ce relèvement d'objectif découle de la "bonne performance du premier semestre" et de "l'effet de l'acquisition de Galimmo qui contribuera à 3% de croissance en année pleine", hors synergies, a indiqué Carmila dans un communiqué.

La société a également annoncé mercredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 10 millions d'euros.

Pour les six premiers mois de l'année, la société a enregistré une augmentation de ses loyers nets de 0,7%, à 176,3 millions d'euros. A périmètre constant, ils ont augmenté de 3,4% sur un an.

De son côté, le résultat récurrent s'inscrit à 123,8 millions d'euros, en progression de 1,6% par rapport au premier semestre 2023.

