Affichant un résultat net récurrent par action à 0,87 euro pour les six premiers mois de 2024, en hausse de 2,4% en comparaison annuelle, Carmila revoit à la hausse sa guidance pour l'année 2024, l'attendant désormais en hausse de 3,5% à 1,65 euro.



La foncière d'immobilier commercial revendique une activité locative dynamique avec 490 baux signés sur la période pour un loyer minimum garanti total de 27 millions d'euros, et une croissance organique des loyers nets de 3,4% grâce à l'effet de l'indexation.



Par ailleurs, Carmila va lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 10 millions d'euros, en vue d'une annulation des titres ainsi acquis. La période d'achat va démarrer au plus tôt le 29 juillet et se terminer au plus tard le 31 décembre.



