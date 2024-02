Carmila : vise un résultat récurrent par action en hausse de 2% pour 2024

En 2023, les revenus locatifs de Carmila progressent de 3,3% ressortant à 368,6 millions d'euros. Ses loyers nets sur cette année s'élèvent à 342,4 millions d'euros, soit une hausse de 2,2%. Le résultat récurrent par action en 2023 à 1,60 euro est en croissance de 8% à périmètre constant par rapport à 2022 (hausse de +2,3% à périmètre courant par rapport au résultat récurrent par action 2022 de 1,56 euro). La société salue sa "très bonne dynamique commerciale" avec 826 baux signés et un taux d'occupation financier "record" à 96,6% (+0,1 point par rapport à fin 2022).



L'Ebitda 2023 s'élève à 292,4 millions d'euros, soit une hausse de 1,8%.



En marge de leurs résultats annuels, la foncière propose un dividende de 1,20 euro par action au titre de l'exercice 2023, en numéraire (+2,6% par rapport à l'exercice précédent).



Le résultat récurrent par action de Carmila est attendu à au moins 1,63 euro en 2024, en croissance de +2% par rapport à 2023.





"En 2023 Carmila a continué à déployer avec succès son plan stratégique 'Building Sustainable Growth'. Cette stratégie de croissance, innovante et différenciante, s'appuie sur le pivot du mix-merchandising, la transformation agile et responsable de nos sites et l'optimisation de l'allocation du capital.Les résultats sont là : performance financière, taux d'occupation record, succès du plan de rotation d'actifs, acquisition de Galimmo", déclare Marie Cheval, PDG de Carmila.