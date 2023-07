Centres commerciaux: Carmila en nette hausse après l'acquisition de Galimmo

Aujourd'hui à 10:27 Partager

Carmila (+4,18% à 14,94 euros) affiche la plus forte hausse du SBF120 après avoir annoncé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA en vue d'acquérir 93% du capital de cette société. Cette dernière " détient et opère 52 centres commerciaux en France, tous attenants à des hypermarchés Cora ". Le prix total de l'acquisition de 100% des actions de Galimmo représenterait 294 millions d'euros, payé par Carmila intégralement en numéraire.



Carmila, spécialisée dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour, précise que cette acquisition serait réalisée simultanément à l'acquisition de Cora France par Carrefour, également annoncée ce jour.

La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et de Galimmo, ainsi que leurs succès respectifs en matière de gestion d'actifs, " offrent une opportunité de créer un acteur de référence dans l'immobilier commercial en France " estiment les deux partenaires.



Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le nord-est de la France, sont valorisés à 688 millions d'euros à fin décembre 2022. Les sites seront gérés en appliquant les règles existantes et bénéfiques de l'écosystème Carrefour/Carmila.



Invest Securities affirme que " sous réserve d'une analyse plus détaillée du portefeuille ", l'opération lui semble " très positive pour Carmila " et qu'elle " n'est pas de nature à changer (son) opinion positive du titre ". D'un point de vue sectoriel, la transaction lui rappelle cependant que " les inquiétudes sur la valorisation des actifs immobiliers " devraient " se traduire par une remontée des taux de capitalisation plus marquée en 2023 et 2024 ". C'est le rendement implicite de 9,8% obtenu par Carmila qui la prémunit, de son point de vue, contre un impact finalement dilutif de l'opération.