Carnarvon Energy Limited a annoncé qu'à la suite de discussions avec Nero Resource Fund Pty Ltd. (Nero) et Collins St Asset Management Pty Ltd. (Collins St), Russell Delroy et William Barker ont été nommés directeurs non exécutifs de Carnarvon avec effet immédiat. Delroy et Barker au conseil d'administration de Carnarvon, le directeur général actuel, Adrian Cook, et la directrice non exécutive de Carnarvon, Debra Bakker, ont accepté de se retirer du conseil d'administration. Le président de Carnarvon, William (Bill) Foster, et le directeur non exécutif Gavin Ryan resteront au conseil d'administration, M. Foster et M. Ryan ayant tous deux l'intention de se retirer avant ou lors de l'assemblée générale annuelle de 2024 de la société.

Le conseil reconstitué poursuivra le processus de recherche afin d'identifier et de nommer de nouvelles personnes de haut niveau pour remplacer M. Foster et M. Ryan, conformément au processus de succession du conseil d'administration annoncé précédemment. Le conseil a actuellement l'intention de terminer l'identification des remplaçants potentiels d'ici la fin du premier trimestre 2024. M. Foster a également confirmé qu'il n'exercerait pas sa voix prépondérante en tant que président lors des réunions des administrateurs de la société tant qu'il occuperait ce poste.

Succession du PDG. Dans le cadre des changements apportés au conseil d'administration, M. Cook quittera immédiatement ses fonctions de directeur général de Carnarvon. Les postes de PDG et de directeur des opérations (COO) seront fusionnés, l'actuel COO de Carnarvon, M. Philip Huizenga, étant nommé au nouveau poste de PDG.

Ce changement est prévu depuis un certain temps et reflète la progression de Carnarvon, qui est passé du statut d'explorateur à celui de producteur. Objectifs stratégiques. Suite à la nomination de MM. Delroy et Barker, le conseil d'administration reconstitué a l'intention de.. : Préserver la solidité du bilan existant : S'engager à ne pas procéder à de nouvelles acquisitions importantes.

Cela protégera la capacité de Carnarvon à financer Dorado et la souscription primaire de l'évaluation de la société. Un bilan solide offre également des options et de la patience pour réaliser les bons résultats de valeur de la base d'actifs existante ; Réduire de manière significative la base des coûts administratifs et d'entreprise : Réduire considérablement les coûts administratifs et de trésorerie de l'entreprise à la suite d'un examen approfondi ; et Maximiser la valeur de la base d'actifs existante : Continuer à soutenir le développement de projets à Dorado d'une manière fiscalement conservatrice. Explorer les opportunités de réaliser de la valeur par le biais d'une vente d'entreprise ou d'un désinvestissement d'actifs par le biais d'un processus coordonné.

La société travaillera avec ses partenaires de coentreprise pour accélérer le forage des cibles les plus prioritaires dans le sous-bassin de Bedout. Carnarvon cherchera également à saisir les opportunités de monétiser les actifs non essentiels. Ces priorités stratégiques sont axées sur le rétablissement et la croissance de la valeur actionnariale.

Les actionnaires seront informés de tous les développements importants liés à cette stratégie.