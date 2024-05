Carnarvon Energy Limited est une société indépendante d'exploration pétrolière et gazière basée en Australie. Ses principales activités sont l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. La société a obtenu ses intérêts dans les permis du sous-bassin de Bedout, WA-435-P, WA-436-P, WA-437-P et WA-438-P. Les permis offshore couvrent une zone de 21 652 kilomètres carrés (km2), située à environ 110 kilomètres de la côte, au large de Port Hedland, en Australie occidentale. La découverte de pétrole de Pavo North a été faite grâce au puits Pavo-1 qui a recoupé des réservoirs et a confirmé la présence de réserves nettes de pétrole sur une zone de 46 mètres. Pavo se trouve dans le permis offshore WA-438-P, dans lequel Carnarvon détient une participation de 20 %. Le principal portefeuille d'exploration de la société au large de l'Australie occidentale contient plus de 100 prospects, ce qui offre une grande marge de manœuvre dans le sous-bassin émergent de Bedout. Elle détient une participation de 10 % dans les permis WA-435-P et WA-437-P.