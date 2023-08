Carnarvon Energy Limited est une société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz basée en Australie. Ses projets comprennent Dorado, Pavo, Future Energy Australia, Pepper, Taurus, Outtrim, Eagle et Condor. Son projet Dorado détient les permis d'exploration WA-435-P, WA-436-P, WA-437-P et WA-438-P dans le bassin de Roebuck, qui couvre une superficie d'environ 21 652 kilomètres carrés (km2), situé à environ 110 kilomètres (km) de la côte, au large de Port Hedland en Australie occidentale. Son puits d'exploration Pavo-1 est situé à environ 46 kilomètres à l'est de Dorado, à une profondeur d'eau d'environ 88 mètres. Son projet Buffalo est situé dans le bassin de Bonaparte, qui couvre une superficie d'environ 1342 km2. Son projet Taurus détient le permis d'exploration WA-523-P dans le bassin de Bonaparte, qui couvre une superficie d'environ 2900 km2. Son projet Outtrim détient le permis d'exploration WA-155-P (1) dans le bassin de Carnarvon. Son projet Pepper détient le permis d'exploration EP 509 TP/29 dans le bassin de Carnarvon.