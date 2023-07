CARNIVAL CORPORATION : JPMorgan Chase favorable sur le dossier

Carnival Corporation est le n° 1 mondial des croisières. Le groupe développe son activité sous les enseignes Carnival Cruise Line, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, Cunard, AIDA Cruises, Costa Cruises, P&O Cruises et P&O Cruises Australia. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de croisières (98,5%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de billets (58,6%) et ventes de services à bord des bateaux (41,4%) ; - autres (1,5%) : vente de voyages en Alaska au travers de Holland America Princess Alaska Tours. A fin novembre 2022, Carnival Corporation dispose d'une flotte de 91 bateaux d'une capacité totale de 253 760 couchettes. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,2%), Amérique du Nord (64,6%), Australie et Asie (2,6%) et autres (0,6%).