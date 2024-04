(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

GSTechnologies Ltd - société de solutions informatiques basée à Milton Keynes, en Angleterre - déclare que la bourse GS20 continue de gagner du terrain sur le marché, avec une augmentation continue du nombre d'utilisateurs inscrits, et qu'elle est rentable, conformément aux attentes du conseil d'administration. Explique que la bourse GS20 a récemment conclu un accord avec Liminal, une société d'infrastructure de portefeuilles blockchain de premier plan, afin d'améliorer les capacités de conservation des actifs numériques de la bourse et de permettre à la bourse d'augmenter en toute sécurité ses opérations d'actifs numériques. En outre, déclare Semnet a été intégré avec succès dans les opérations du groupe. Selon GSTechnologies, les résultats de Semnet dépassent les attentes et l'entreprise connaît une croissance rentable significative. GSTechnologies s'attend également à ce que l'acquisition de 60 % d'EasySend soit complétée au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2024. GSTechnologies continue d'explorer d'autres opportunités d'acquisition à valeur ajoutée.

Kendrick Resources PLC - Société d'exploration et de développement minier basée à Londres et axée sur la Scandinavie - conclut un prêt convertible non garanti de 500 000 GBP avec Sanderson Capital Partners Ltd, un actionnaire de longue date de la société. La facilité est convertible à 0,75 pence par action et peut être utilisée en 4 tranches de 125 000 GBP. La dernière tranche doit être utilisée dans les six mois suivant le 7 novembre. La société explique qu'il s'agit d'une facilité de réserve et d'une source supplémentaire potentielle de fonds de roulement dans une période où le marché du financement pour les petites sociétés d'exploration est sujet à la volatilité du marché.

Technology Minerals PLC - Société de métaux et de recyclage de batteries basée à Londres - Accepte de vendre des licences d'exploration à Leinster, en République d'Irlande, à European Lithium Ltd pour un montant de 10 millions de dollars. La conclusion de l'accord est subordonnée à la réalisation d'une due diligence technique et juridique par European Lithium. Elle estime qu'il s'agit d'un excellent résultat pour toutes les parties prenantes et qu'il valide la stratégie visant à identifier et à faire progresser les projets à un stade précoce de leur développement afin d'attirer des acheteurs et/ou des partenaires susceptibles d'apporter une valeur ajoutée significative.

First Class Metals PLC - Société canadienne d'exploration des métaux - Signature d'un accord de complément de prix pour le projet aurifère Keers dans l'Ontario, au Canada, pour un montant maximum de 150 000 CAD. Le projet contient des ressources historiques estimées à 386 467 onces d'or. Marc Sale, directeur général, commente : "Compte tenu de la hausse continue du prix de l'or, qui atteint de nouveaux sommets, la possibilité d'acquérir Kerrs Gold est une proposition incroyablement attrayante pour la FCM. Une fois l'accord conclu, FCM contrôlera 100 % du projet.

Touchstone Exploration Inc - Société d'exploration pétrolière et gazière basée au Canada - conclut un troisième accord de prêt modifié et mis à jour avec son prêteur basé à Trinidad, explique que l'accord modifié prévoit une facilité de prêt à terme non renouvelable de cinq ans supplémentaire de 10 millions USD et une augmentation de la capacité d'emprunt de sa facilité de prêt renouvelable existante de 7 millions USD à 10 millions USD dans les conditions précédemment annoncées. En conséquence, les facilités de crédit de Touchstone se composent actuellement de la facilité de prêt à terme inchangée de sept ans, de la nouvelle facilité de prêt à terme non renouvelable de 10 millions USD sur cinq ans et de la facilité de prêt renouvelable augmentée de 10 millions USD.

MC Mining Ltd - Développeur de mines de charbon axé sur l'Afrique du Sud et basé à Canberra, en Australie - Goldway Capital Investment Ltd déclare avoir reçu des acceptations et acquis des actions MCM par le biais d'achats sur le marché auprès d'actionnaires de MCM représentant environ 90 % du capital émis de MCM. Goldway, un consortium comprenant les principaux actionnaires de MC Mining, Senosi Group Investment Holdings et Dendocept, a lancé son offre publique d'achat sur MC Mining en février.

Aptamer Group PLC - Société de biotechnologie basée à York, Angleterre - annonce que son liant Optimer contre les cellules associées aux maladies fibrotiques du foie, mis au point pour l'administration ciblée de charges utiles thérapeutiques dans les maladies fibrotiques du foie, a été expédié à une société pharmaceutique du top 15 pour évaluation dans ses propres applications thérapeutiques. Arron Tolley, directeur technique, déclare : "Nous sommes ravis de pouvoir fournir nos liants Optimer à notre partenaire pharmaceutique à des fins d'évaluation. Leurs commentaires positifs sur nos données internes suggèrent que les liants Optimer pourraient être plus performants que les molécules alternatives qu'ils testent actuellement".

Seraphim Space Investment Trust PLC - Société d'investissement dans les technologies spatiales basée à Londres - Annonce la vente de 100% de sa participation dans neuf sociétés en portefeuille à Seraphim Space Ventures II LP, un nouveau véhicule privé de capital-risque géré par Seraphim Space Manager LLP, pour un montant de 3,8 millions de livres sterling. Il est prévu de régler le paiement par l'émission d'une participation de SSIT dans le fonds de capital-risque. Le fonds investira, au cours de ses dix années d'existence, dans des entreprises de SpaceTech en phase d'amorçage et de série A à l'échelle mondiale. Explique que l'opération unique représente 100 % de l'engagement de SSIT dans le fonds et que SSIT ne prendra pas d'autres engagements à son égard. SSIT n'engagera pas de frais de gestion dans le fonds.

Ora Technology PLC - Société londonienne d'échange de droits d'émission de carbone au détail - déclare un chiffre d'affaires nul pour le semestre clos le 31 janvier, inchangé par rapport à l'année précédente. La perte avant impôt s'élève à 497 183 GBP, contre 724 882 GBP au cours des 8 mois précédant le 31 juillet. La perte de base par action est de 0,24 pence, contre 1,07 pence pour les huit mois précédents. "Notre introduction en bourse et notre investissement dans l'entreprise en 2023 constituent une plate-forme solide pour la croissance à long terme et la valeur nécessaire pour générer des revenus au cours de l'année à venir et au-delà. Notre liste d'attente reste solide et a dépassé nos attentes. Nous sommes convaincus d'avoir jeté les bases qui nous permettront d'offrir une valeur considérable à nos clients et de créer une valeur actionnariale à long terme", déclare la société.

i(x) Net Zero PLC - Investisseur basé à St Helier, dans l'État de Jersey, spécialisé dans la transition énergétique - La valeur de l'actif net au 31 décembre était de 142,4 pence, soit plus du double par rapport aux 65,2 pence de l'année précédente. Le directeur général, Par Lindstrom, commente : "Les entreprises dans lesquelles i(x) Net Zero a investi ont fait preuve d'une bonne résistance au cours des douze derniers mois et de la capacité de continuer à progresser dans leur objectif de décarbonisation de leurs industries respectives. Compte tenu des vents contraires qui nous sont favorables et du succès de notre récent multiple de 7,2x du capital investi réalisé lors de la cession de Carbon Engineering, la société envisage l'avenir avec confiance."

Aeorema Communications PLC - Agence d'événements en direct basée à Londres - déclare que son agence d'expérience de marque, Cheerful Twentyfirst, a été reconduite par Stagwell Inc. pour présenter Sport Beach au Festival international de la créativité des Lions de Cannes en juin.

Zenova Group PLC - développeur de produits de sécurité incendie et de gestion de la chaleur basé à Londres - annonce qu'il a reçu le Kitemark, la plus haute certification de produit du Royaume-Uni, pour une gamme complète de causes d'incendie. Il ajoute que cela complète l'objectif du groupe d'apposer des marques de compétence sur tous ses produits d'extinction d'incendie. Explique que la certification Kitemark a permis la livraison immédiate d'une commande en cours de 100 extincteurs à un important client britannique ainsi qu'à d'autres canaux de vente importants sur son marché national qui exigent ce marquage comme condition préalable à l'examen par les responsables des achats. Le directeur général

Thomas Melchior commente : "L'obtention de la certification Kitemark au Royaume-Uni est une étape importante pour Zenova Group. Outre l'ouverture d'un important potentiel de nouvelles commandes auprès de clients majeurs exigeant cette certification de la plus haute qualité, nous pouvons désormais étayer formellement notre conviction de longue date selon laquelle, parmi les concurrents produisant des extincteurs qui prétendent être efficaces sur une large gamme de types d'incendie, les fluides de Zenova sont le leader de l'industrie pour la compétence en matière de causes d'incendie multiples.""

Globalworth Real Estate Inv Ltd - investisseur immobilier centré sur l'Europe centrale et orientale - Suite aux annonces récentes, annonce des résultats finaux après l'expiration du délai relatif à son offre d'échange. Les détenteurs d'environ 381 millions d'euros d'obligations 2025 en valeur nominale totale et les détenteurs d'environ 345 millions d'euros d'obligations 2026 en valeur nominale totale ont valablement offert d'échanger leurs obligations existantes dans le cadre de l'offre d'échange à la date limite. En conséquence, les résolutions extraordinaires ont été adoptées aujourd'hui avec plus de 99% des votes exprimés lors de chaque assemblée.

Europa Oil & Gas Holdings PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - Publie un rapport de tiers détaillant les résultats d'une étude actualisée qui a calculé les émissions attendues associées au développement d'une future découverte de gaz sur la licence offshore irlandaise FEL 4/19 d'Europa. Ce rapport explique que les très faibles émissions constatées sont principalement dues à la proximité d'Inishkea West et du gisement existant de Corrib, au gaz produit par le gazoduc sous-marin existant, à la qualité du gaz et aux faibles niveaux d'impuretés associés au gaz, à la qualité du réservoir prévu, à la taille prévue de la ressource en gaz et aux profils de production prévus en cas de découverte de gaz sur la licence.

Macau Property Opportunities Fund - Société d'investissement immobilier axée sur Macao - Confirme que les mesures d'assouplissement des politiques anti-spéculation immobilière de longue date de Macao sont entrées en vigueur le 20 avril suite à la ratification officielle par le gouvernement de Macao.

Carnival Corp & PLC - Opérateur de navires de croisière basé en Floride, États-Unis - Vendredi, annonce la fixation du prix de son offre privée de 500 millions d'euros de billets de premier rang non garantis à 5,75 % échéant en 2030. Il prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser ses 500 millions d'euros d'obligations non garanties de premier rang à 7,625 % échéant en 2026, ce qui se traduira par une réduction de près de 2 % des charges d'intérêts sur cette dette en cours. En outre, elle a reçu des engagements de la part des prêteurs pour réévaluer le prix de son prêt à terme garanti de premier rang arrivant à échéance en 2028 et de son prêt à terme garanti de premier rang arrivant à échéance en 2027. Dans le cadre de la révision du prix, Carnival prévoit d'effectuer un remboursement anticipé partiel de 500 millions USD au titre de la facilité de prêt à terme garantie de 2028 et un remboursement anticipé partiel de 300 millions USD au titre de la facilité de prêt à terme garantie de 2027. L'ensemble représente une réduction des charges d'intérêt nettes de plus de 30 millions USD pour le reste de l'année 2024 et de plus de 50 millions USD sur une base annuelle.

Menhaden Resource Efficiency PLC - Réalise un nouvel investissement privé avec Kohlberg Kravis Roberts dans Avantus, l'un des principaux développeurs d'énergie solaire et de stockage d'énergie aux États-Unis. Explique que l'investissement initial de 17,5 millions de dollars équivaut à 10,0 % de la valeur nette d'inventaire de la société. Avantus possède l'un des projets de développement les plus importants et les plus avancés en Californie et dans le sud-ouest. Elle estime que l'opération est très opportuniste et s'attend à ce qu'elle génère des rendements nettement supérieurs à ceux des marchés publics d'actions. Cette transaction représente le quatrième co-investissement de la société avec KKR.

----------

Third Point Investors Ltd - Fonds nourricier qui investit dans le Third Point Offshore Fund - déclare que la valeur nette d'inventaire au 31 décembre s'élève à 25,43 USD, en hausse de 4,0 % par rapport à 24,46 USD l'année précédente, tandis que le prix de l'action a baissé de 5,8 %, passant de 20,70 USD à 19,50 USD. Ces chiffres sont à comparer aux 24,4 % de rendement de l'indice MSCI World et aux 26,3 % de rendement de l'indice S&P 500 pour la même période. Il note toutefois une amélioration des performances au premier trimestre 2024, avec un rendement de la valeur liquidative de 8,7 %, soit 17,6 % par rapport aux six mois précédents, au 31 mars.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

