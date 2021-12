Carnival : Oddo reste à sous-performance

Oddo BHF maintient une opinion 'sous-performance' sur Carnival et un objectif de cours de 1300 pence sur Carnival, après la publication par le croisiériste d'une perte trimestrielle de deux milliards de dollars sur une base ajustée, soit un déficit plus élevé qu'anticipé.



Le bureau d'études indique avoir ajusté à la marge, et négativement, ses estimations sur 2022 (surtout) et 2023, pour intégrer une plus grande incertitude sur l'évolution de la reprise (et des impacts Omicron).



'Nous restons prudents par rapport à l'interprétation qu'on pourrait faire des niveaux de réservations étant donné, qu'on est encore à six mois de la saison, et que les impacts Omicron n'en sont qu'à leurs débuts', affirme l'analyste.



