JPMorgan a réduit son objectif de cours de 18 à 16 dollars sur le titre Carnival Corporation et réitéré son opinion Neutre. Tout comme pour les concurrents du géant des croisières, le broker américain a revu à la baisse ses prévisions d’Ebitda pour le second semestre 2020 et pour l’année 2021.