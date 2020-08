Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’une des marques de Carnival Corporation a été victime d’un « ransomware ». L’incident, qui a été détecté samedi dernier, s’est également accompagné du téléchargement de certaines données, notamment d’employés et de clients. Le géant des croisières a débuté une enquête et pris des mesures pour faire face à la situation. Sur la base d’une évaluation préliminaire, Carnival ne pense pas que l'incident aura un impact important sur son activité, ses opérations ou ses résultats financiers. Néanmoins, le risque de demandes de réparations de certains employés et clients ne peut pas être écarté.