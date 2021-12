Carnival n'atteint pas ses prévisions de recettes, Omicron enregistre des réservations.

Carnival Corp a raté les estimations des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel lundi, car les gens ont évité les croisières en raison des risques plus élevés d'infection par le COVID-19 dans les espaces clos et bondés.

La nouvelle variante de COVID-19, Omicron, a été une source d'inquiétude dans le monde entier au cours du mois dernier, car les personnes prudentes face à la variante à propagation rapide réévaluent leurs décisions de voyage.

"Au cours des dernières semaines, nous avons constaté un impact initial sur les réservations liées aux voyages à court terme en raison de la variante Omicron", a déclaré Carnival dans un communiqué lundi.

Le revenu du croisiériste a atteint 1,29 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 34 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes avaient prévu 1,41 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh et Praveen Paramasivam à Bengaluru ; Montage d'Anil D'Silva et Shinjini Ganguli)