Le croisiériste Carnival affiche une perte trimestrielle ajustée de 2 milliards de dollars

Carnival Corp a annoncé une perte trimestrielle ajustée de 1,99 milliard de dollars vendredi, alors que le croisiériste a dépensé davantage pour réintégrer ses employés et préparer ses navires pour des voyages après plus d'un an. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bengaluru ; Montage de Shounak Dasgupta)