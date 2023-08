Caro Holdings Inc. est une entreprise de fabrication de vêtements. La société est engagée dans le secteur des boîtes d'abonnement et se concentre initialement à proposer des abonnements de chaussettes à ses clients. Sa boîte d'abonnement est un paquet de chaussettes livré directement à un client sur une base récurrente. La société propose des produits d'abonnement par le biais de son site Web, www.caroholdings.com. Ses clients peuvent s'inscrire pour une livraison mensuelle de chaussettes avec trois options : Caro Sock Giftbox, pour la livraison de deux paires de chaussettes par mois ; Caro Singles, pour la livraison de trois paires de chaussettes par mois, et Caro Family, pour la livraison de jusqu'à 16 paires de chaussettes par mois.

Secteur Détaillant habillement et accessoires