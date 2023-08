Carolina Rush Corporation, anciennement Pancontinental Resources Corporation, est une société d'exploration basée au Canada. La société se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières dans le terrane de Caroline, dans le sud-est des États-Unis. Son projet phare, la mine d'or Brewer, est situé dans le comté de Chesterfield, en Caroline du Sud, à environ 12 kilomètres (km) le long de la tendance de la mine d'or Haile en production. Sa propriété Sawyer Mine est située à environ 12,5 km au nord-ouest d'Asheboro et à 11 km au sud-ouest de Randleman dans le nord-ouest du comté de Randolph, en Caroline du Nord. L'ensemble des terrains de son projet New Sawyer couvre plus de 246,6 hectares et contient la mine d'or historique New Sawyer qui comprend 12 puits verticaux identifiés. Son projet Jefferson Gold est situé dans le comté de Chesterfield, en Caroline du Sud, dans la ceinture d'ardoise potentielle de la Caroline, à la limite nord-est des mines d'or Brewer et Ridgeway et à 15 km de la mine Haile en production d'OceanaGold.

Secteur Or