Carozzi SA est une entreprise chilienne qui opère dans le secteur de la transformation alimentaire. Les activités de l'entreprise sont divisées en trois secteurs d'activité : Produits de détail, produits agricoles et autres. La division Produits de détail fabrique et vend divers types d'aliments, tels que des pâtes, de la confiture, de la sauce tomate, de la farine, du jus, du pudding, de la pâtisserie, du chocolat, des biscuits, ainsi que des aliments pour animaux de compagnie. Ses produits sont distribués sous les marques Carozzi, Coast, Mastercat, Molitalia, Pomarola et Alive, entre autres. Le segment des produits agricoles est responsable du commerce international des cultures agricoles. La division Autres comprend la vente d'autres produits non essentiels. Elle est présente au Chili, au Pérou, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis, entre autres. C'est une filiale de Principado de Asturias SA.

Secteur Transformation des aliments