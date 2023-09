CarParts.com, Inc. est un fournisseur en ligne de pièces détachées et d'accessoires automobiles. La société vend ses produits, identifiés comme des unités de stockage (SKU), à des consommateurs individuels par l'intermédiaire de son site Web phare à l'adresse www.carparts.com et de places de marché en ligne. Elle a développé une base de données de produits qui associe ses UGS à des applications de produits basées sur les marques, les modèles et les années des véhicules, afin de s'assurer que la bonne pièce est fournie pour chaque véhicule spécifique. Elle classe ses produits en trois sous-catégories par fonction : les pièces de rechange destinées au marché de l'usure et de la réparation des carrosseries, les pièces dures destinées au marché de l'entretien et de la réparation, et les pièces et accessoires de performance. La catégorie des pièces de rechange comprend principalement des pièces pour l'extérieur d'une automobile. La catégorie des pièces dures comprend les composants du moteur et du châssis ainsi que d'autres pièces mécaniques et électriques. Les pièces de performance et les accessoires sont des pièces qui améliorent les performances de l'automobile et d'autres pièces.