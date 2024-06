CarParts.com, Inc. est une société de commerce électronique axée sur la technologie. Elle offre une solution de bout en bout pour la réparation automobile et les ressources d'entretien. Elle vend principalement ses produits, identifiés comme des unités de stockage, à des consommateurs individuels par l'intermédiaire de son site web, www.carparts.com, et de places de marché en ligne. Elle a classé ses produits en trois sous-catégories par fonction : les pièces de rechange, les pièces dures et les pièces et accessoires de performance. La catégorie des pièces de rechange comprend principalement des pièces pour l'extérieur d'une automobile. Les pièces de cette catégorie sont généralement des pièces de remplacement pour les pièces de carrosserie d'origine qui ont été endommagées à la suite d'une collision ou par l'usure générale. La catégorie des pièces dures comprend les composants du moteur et du châssis, ainsi que d'autres pièces mécaniques et électriques. Ces pièces servent de pièces de rechange pour les pièces de moteur existantes. Elle propose des versions performantes de nombreuses pièces, y compris des pièces de l'une de ses propres marques maison, JC Whitney.

