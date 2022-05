Une agence américaine ouvre une enquête sur l'accident mortel d'un véhicule Tesla qui a fait trois morts

Une agence américaine de sécurité automobile a déclaré mercredi avoir ouvert une enquête sur un accident mortel impliquant un véhicule Tesla en Californie ce mois-ci, qui a fait trois morts et qui pourrait avoir été causé par son système avancé d'aide à la conduite.

L'accident, impliquant une Tesla Model S modèle 2022 qui a percuté un équipement de construction à Newport Beach la semaine dernière, est l'un des 35 qui font l'objet d'une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine impliquant des véhicules Tesla dans lesquels des systèmes avancés d'assistance au conducteur comme Autopilot ont été soupçonnés d'être utilisés depuis 2016.

Au total, 14 décès par accident ont été signalés dans le cadre de ces enquêtes sur Tesla, y compris les trois décès récents.

La NHTSA a confirmé la nouvelle enquête sur un accident de Tesla Model S survenu le 12 mai, qui a tué trois personnes dans le véhicule et blessé trois ouvriers, lorsqu'il a heurté un équipement de construction le long de la Pacific Coast Highway à Newport Beach.

La police de Newport Beach a refusé de dire mercredi si le véhicule Tesla était en mode Autopilot au moment de l'accident, précisant que l'enquête se poursuit.

L'Autopilot de Tesla et d'autres systèmes d'aide à la conduite qui prennent en charge certaines tâches à la place du conducteur font l'objet d'une attention accrue.

Tesla indique sur son site Web qu'Autopilot fournit une assistance au conducteur en permettant aux véhicules de se diriger, d'accélérer et de freiner automatiquement, mais "nécessite une supervision active du conducteur et ne rend pas le véhicule autonome." La NHTSA a l'obligation de signaler qu'il n'existe aucun véhicule autonome en vente qui permettrait aux conducteurs de ne pas faire attention.

La NHTSA envoie chaque année des équipes spéciales chargées de mener plus de 100 enquêtes spéciales sur les accidents https://www.nhtsa.gov/research-data/special-crash-investigations-sci sur des "accidents réels uniques" afin de "réaliser en temps utile des enquêtes cliniques approfondies qui peuvent être utilisées par la communauté de la sécurité automobile pour améliorer les performances de ses systèmes de sécurité avancés."

Sur les 35 enquêtes spéciales sur les accidents menées par la NHTSA sur Tesla depuis 2016 et impliquant des systèmes avancés d'aide à la conduite, l'utilisation d'Autopilot a été exclue dans trois cas.

La NHTSA a déclaré séparément mercredi qu'elle avait ouvert en avril une autre enquête spéciale sur un accident impliquant une Tesla Model X de 2016 dans une collision en Floride ayant causé une blessure mineure, qui pourrait également avoir impliqué l'utilisation d'un système avancé d'aide à la conduite.

En août, la NHTSA a déclaré qu'elle avait ouvert une évaluation préliminaire officielle des défauts du système Autopilot et qu'elle avait identifié au moins une douzaine d'accidents impliquant des modèles Tesla et des véhicules d'urgence. Cette enquête est toujours en cours. (Reportage de David Shepardson ; Montage de Leslie Adler, Grant McCool et Bernard Orr)